مانشستر سيتي يعلن غياب دي بروين عن مباراة دينامو زغرب

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي غياب لاعبه البلجيكي كيفن دي بروين عن مباراة دينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا؛ إثر تعرضه للإصابة خلال لقاء إيفرتون في الدوري الإنجليزي والذي فاز به السيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وذكر السيتي - في بيان اليوم الثلاثاء - أن دي بروين تعرض لإصابة في الفخذ خلال مواجهة إيفرتون، السبت الماضي، بالجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، ولذلك غاب عن مران الفريق أمس.

وأشار إلى أن اللاعب خضع لعدد من الاختبارات قبل أن يقرر الجهاز الفني استبعاده من مباراة الفريق ضد دينامو زغرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح أن موعد عودته يعتمد على مدى استجابته لبرنامج إعادة التأهيل، الذي يشرف عليه الطاقم الطبي بالنادي.