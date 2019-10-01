هيونداي تعلن عن ميزة جديدة لم تفكر فيها شركات السيارات الاخرى

كشفت شركة هيونداي الكورية الجنوبية المصنعة للسيارات عن إضافة ميزة جديدة لسياراتها، لم يسبق لأي شركة سيارات أخرى، اضافتها من قبل، وفقًا لموقع "موتور وان".

وبحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فأن هذه الميزة عبارة عن توفيرها أكياس الهواء المخصصة للسلامة ضد الحوادث بمكان داخل السيارة، حيث أن هيونداي ستبدأ في وضع أكياس الهواء بمنطقة التحكم الوسطى بالسيارة أسفل شاشات المعلومات.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن هذه الميزة الجديدة التي نجحت هيونداي في تطبيقها للمرة الأولى، ستحول دون تعرض الركاب بالمقاعد الأمامية للاصطدام ببعضهما البعض في حالات الحوادث.

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ووفقاً لدراسة سابقة أجرتها رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، فإن نسبة الأضرار الجانبية التي يتعرض لها الركاب بالمقاعد الأمامية من السيارة، التي تنتج عن الاصطدام الثانوي الناتج عن الحادث الأساسي، تبلغ 45% من إجمالي الإصابات التي يخرج بها الركاب بالمقاعد الأمامية من الحوادث المختلفة.

وركزت هيونداي في تصميمها أكياس الهواء خاصتها، وذكر عنها موقع "موتور وان" أنه في حال انطلاق الأكياس، فإنها تشغل المساحة الفارغة بين الركاب بالمقعدين الأماميين، لتحول دون اصطدامهما ببعضهما البعض والتسبب في مزيد من الإصابات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الأكياس في التخفيف من إصابات الرأس عند الحوادث الناتجة عن اصطدام السائق بالراكب إلى جانبه، وذلك بنسبة تصل لـ80%.