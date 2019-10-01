مالي: مقتل 16 شخصًا بهجومين مسلحين

أعلن مسئولون في مالي مقتل 16 شخصًا على الأقل، بينهم مدنيان، إثر هجوم شنه مسلحون ينتمون لجماعة على صلة بتنظيم "القاعدة"، استهدف قاعدتين وسط مالي قرب الحدود مع بوركينا فاسو.

وقال مسئول عسكري- حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء- إن متشددي جماعة أنصار الإسلام هاجموا القوات المالية بالأسلحة الثقيلة.

وذكرت الحكومة المالية أن الهجومين خلّفا دمارًا كبيرًا بالإضافة إلى خسائر في العتاد.