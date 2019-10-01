رئيس وزراء فنلندا يدين حادث العنف شرق بلاده

أدان رئيس الوزراء الفنلندي، أنتي رينه، حادث العنف الذي شهده معهد بمدينة كووبيو في شرق البلاد، اليوم الثلاثاء، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 على الأقل.

وأكد "رينه"، في بيان أوردته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن العنف في كلية سافو المهنية في كووبيو مروع وغير مقبول على الإطلاق، قائلًا: "لقد تحدثت مع المدير العام للشرطة والحكومة تراقب الوضع عن كثب.. وبالنيابة عني وعن الحكومة بأكملها، أتقدم بأحر التعازي إلى جميع أقارب الضحايا".

كما أدانت وزيرة العدل في البلاد، آنا مايا هنريكسون، الحادث في بيان قائلة: "أدين بشدة أعمال العنف المروعة التي وقعت في كووبيو.. أتقدم بأحر التعازي إلى أقارب الضحايا، وأسأل القوة لجميع الجرحى وأقاربهم وطلاب وموظفي الكلية المهنية وجميع سكان كووبيو".

كانت الشرطة الفنلندية أعلنت- في وقت سابق اليوم- أن شخصًا واحدًا على الأقل لقي مصرعه إثر حادث عنف وقع داخل معهد في أحد مراكز التسوق بمدينة كووبيو شرق البلاد.

وذكرت "الإندبندنت" البريطانية أن الضباط أكدوا أنهم استخدموا الأسلحة النارية للتعامل مع الموقف، وتم احتجاز شخص واحد، لكنهم لم يوضحوا طبيعة العنف الذي شهدته "كلية سافو المهنية"، ومقرها في مركز هيرمان للتسوق في مدينة كووبيو.

كما أعلنت الشرطة في فنلندا القبض على شخص على خلفية الحادث.