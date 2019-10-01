لجنة المعلمين تطالب بتدوين بلاغ ضد المعلم "المتحرش"

دعت لجنة المعلمين اسرة الطالبة سارية معاوية، التي تقول إنها تعرضت للتحرش من قبل احد معلمي مدرسة النخبة الثانوية بأم درمان، دعتها لتدوين بلاغ رسمي في مواجهة المعلم، لإثبات إدعاء أنه قد اساء سلوكه معها و ” تحرش” بها.

وقالت رئيس اللجنة بالانابة قمرية في تصريحات صحفية، حال تم اثبات الواقعة فسيكون عقابه السجن ( 15) عاماً بحسب قانون حماية الاسرة والطفل.

في وقت استنكرت قمرية قرار مدرسة النخبة أم درمان بفصل التلميذة والإبقاء على المعلم، معتبرة ان ما قامت به المدرسة فعل غير تربوي للحفاظ على سمعتها، عوضاً عن إحالة القضية للجهات العدلية والقانون للبت فيها، مؤكدة على ان ما فعله المعلم ان صحت الرواية او لم تصح يعتبر سلوكاً فردياً لا يقدح في المعلمين ولا سمعة المدرسة.