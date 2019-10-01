كبار السن الأمريكيين لا يجدون الطعام الكافى

كشفت دراسة طبية حديثة أن 1 من بين كل 10 من كبار السن في الولايات المتحدة ليس لديهم الطعام الكافي لأسباب مالية مما يؤدى إلى تدهور الصحة.
وقالت الدكتورة "جين مادن" من جامعة "نورث إيسترن" في واشنطن: "انعدام الأمن الغذائي ليست مشكلة جديدة ولكن لاتزال هناك تباينات قائمة بين من يحصل على الغذاء الكافي والمغذي ومن لا يحصل عليه"، مما قد يؤدى إلى الدخول في حلقة مفرغة وتدهور الصحة.
وأفاد الاستطلاع بأن 38% ممن تقل أعمارهم عن 65 عامًا يعانون من الجوع، وأكثر من 9% من الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في نفس القارب، ومن بين عوامل الخطر التي زادت من احتمالات الإصابة بالجوع وجود دخل يقل عن 15000 دولار في السنة، و4 أمراض مزمنة أو أكثر، والاكتئاب والقلق.
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