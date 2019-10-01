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التلوث يؤثر على درجات الطلاب بالامتحانات

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توصلت دراسة حديثة إلى أن الطلاب الذين يجتازون الامتحانات في المناطق ذات المستويات العالية من تلوث الهواء يحصلون على درجات أسوأ.

وخلال الدراسة التي قامت بمراقبة الشباب الذين يأخذون نهائيات المستوى A ومقارنتهم بمستوى التلوث داخل قاعات الدراسة من قبل خبراء في كلية لندن للاقتصاد، وجد الباحثون أن جودة الهواء لها تأثير كبير على النتائج مثل حجم الفصل وأن المستويات العالية من الملوثات يمكن أن تخفض درجات الامتحانات بأكثر من 3%.

وكشفت الدراسة أن بعض قاعات الامتحانات لديها مستويات تلوث تصل إلى 75 ميكروجراما، وهذا يكفي لخفض درجة الطالب بنسبة 3.4%.

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