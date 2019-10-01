أشجار جوز الهند مهددة بالانقراض في نيجيريا

وقال أولافيول أوناسانيا، الوكيل الدائم لوزارة الزراعة النيجيرية، خلال الاحتفال باليوم العالمي لجوز الهند في مدينة باداجرى الساحلية: "لقد كانت تحظى هذه المدينة بعدد كبير جدًا من أشجار جوز الهند خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الميلادي الماضي، وأصبحت الآن خالية تماما من أشجار جوز الهند".
وأشار المدير العام لهيئة تنمية أشجار جوز الهند إلى أن أشجار جوز الهند تتمتع بأهمية بالغة في عدد من الدول، مثل جمهورية كيريباتي، الواقعة على المحيط الهادئ.
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