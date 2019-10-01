أهم فوائد القهوة في يومها العالمي

القهوة تُصنف على أنها أحد أكثر المشروبات شعبية واستهلاكًا حول العالم، وقد تمت دراسة تأثير القهوة منذ أكثر من قرن لتوضيح فوائدها الصحية، والمخاطر التي يمكن أن تسببها، وتتميز القهوة بانخفاض سعراتها الحرارية.

من فوائد القهوة نذكر ما يأتي:

تحسين مستويات الطاقة ورفع مستوى الذكاء

إذ يمكن أن تقلل القهوة من الشعور بالتعب؛ وذلك لاحتوائها على مادة منشطة تسمى الكافيين.

تحفيز حرق الدهون

حيث يعتبر الكافيين الموجود في القهوة أحد المواد الطبيعية التي تساعد على حرق الدهون، فقد أشارت عدة دراسات إلى أن الكافيين يعزز معدل الأيض بنسبة 3-11%، ولكنّ هذا التأثير يقل عند الأشخاص الذين يشربون القهوة بشكل دائم على المدى الطويل.

تحسين الأداء البدني

إذ يمكن أن يحسن الكافيين من الأداء البدني بنسبة 11-12%، وذلك عن طريق زيادة مستوى هرمون الأدرينالين في الدم، والذي يجعل الجسم مستعدًا للقيام بمجهود بدنيٍّ مكثّف، بالإضافة إلى أنّه يحفّز عملية تكسير الخلايا الدهنية.

تقليل خطر الإصابة بالسكري

فقد أظهرت العديد من الدراسات العلمية أنَّ شاربي القهوة يكونون أقلّ عرضةً للإصابة بالسكري من النوع الثاني.

تقليل خطر الإصابة بالزهايمر والخرف

حيث يعتبر الزهايمر أكثر الأمراض العصبية شيوعًا والسبب الرئيس للإصابة بالخرف، ويمكن الوقاية منه عن طريق تناول الطعام الصحي، وممارسة الرياضة، كما يمكن أن لشرب القهوة أن يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض؛ حيث أظهرت العديد من الدراسات أنَّ خطر الإصابة بألزهايمر لدى شاربي القهوة يقلّ بنسبة 65٪.

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تقليل خطر الإصابة بمرض باركنسون

أظهرت العديد من الدراسات أنَّ شرب القهوة يقلل خطر الإصابة بمرض باركنسون (بالإنجليزية: Parkinson's disease) بنسبة تتراوح بين 32-60%، ويعود هذا التأثير للكافيين، لذا فإنَّ شرب القهوة منزوعة الكافيين لا يعطي هذه الفائدة.

تقليل خطر الإصابة بتليف الكبد

فقد تساعد القهوة على الوقاية من تليف الكبد الناجم عن أمراض الكبد المختلفة كالتهاب الكبد، ومرض الكبد الدهني؛ حيث إنَّ الأشخاص الذين يشربون 4 أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا يقل لديهم خطر الإصابة بالتليف الكبدي بنسبة 80%.

تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب

بينت إحدى الدراسات التي شاركت فيها السيدات أنّ شرب 4 أكواب من القهوة أو أكثر في اليوم يساعد على تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 20%.

تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أنّ الأشخاص الذين يشربون القهوة يكونون أقلّ عرضةً للإصابة بسرطان الكبد بنسبة 40%، وفي دراسة أخرى شارك فيها 489،706 أشخاص وُجد أنّ من شربوا 4-5 أكواب من القهوة يوميًا كانوا أقلّ عرضةً للإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 15%.

تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

إذ لا تزيد القهوة من خطر الإصابة بأمراض القلب كما هو معروف، كما أظهرت بعض الدراسات أنَّها يمكن أن تساعد على التقليل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة 20%.