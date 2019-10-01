طريقة تحميل لعبة Call of Duty Mobile على هواتف أندرويد وiOS

كشفت شركة Activision العالمية، عن أحدث للعبتها Call of Duty، علي الهاتف المحمول علي متجري أندرويد وiOS.

طريقة شرح لعبة Call of Duty، اللعبة تعتبر لعبة تصويب من منظور الشخص الأول، وهي لعبة مجانية، وتضم الكثير من خرائط وأسلحة وشخصيات من سلسلة Call of Duty، وهي تضم 5 أوضع مختلفة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت والتي تشمل Free-For-All وFrontline وTeam Deathmatch وHardpoint وDomination.

طريقة تحميل اللعبية على هواتف أندرويد وiOS

تحتاج إلى هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد مع ذاكرة وصول عشوائي لا تقل عن 2 جيجابايت يعمل على نظام Android 5.1 Lollipop أو أعلى.

أما على أيفون، فستعمل اللعبة على أجهزة أبل التي تعمل بنظام iOS 9 أو أعلى، لكن تجدر الإشارة إلى أن كول أوف ديوتي لن تعمل على iPhone 5S وiPhone 6 وiPhone 6 Plus وiPad Air وiPad Mini 2 وiPad Mini 3 وiPad Touch.

ميزات كول أوف ديوتي

Call of Duty: Mobile هي لعبة رائعة توفر لك تجربة FPS متعددة اللاعبين لنظام الاندرويد.تتضمن اللعبة أيضًا صورًا استثنائية، ومجموعة من الخرائط والأسلحة، والكاريزما التي أصبحت شائعة جدًا في امتياز كول أوف ديوتي.

حيث تم تكثيف عناصر التحكم في اللعبة تمامًا مع الأجهزة التي تعمل باللمس، إستخدم إبهامك الأيسر للتحكم في تحركات شخصيتك واليمنى من أجل تصويب.

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إذا قمت بالنقر المزدوج على الجانب الأيمن من الشاشة،فستستخدم مدار النطاق.

وكما يحدث في العديد من ألعاب الاندرويد الأخرى،فإن سلاحك سوف يطلق النار أتوماتيكيا.

وبحسب موقع TOI الهندى فإذا كنت ترغب فى تجربته على جهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول.

فسيتمكن الأشخاص من تشغيل COD: Mobile على الكمبيوتر الشخصى باستخدام الماوس ولوحة المفاتيح.

وذلك عن طريق تنزيل محاكي Android الذى يهدف إلى إنشاء تجربة ألعاب Call of Duty مماثلة على جهاز الكمبيوتر.