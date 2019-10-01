تتجه كل أنظار كل متابعي كرة القدم حول العالم نحو ملعب المونيمونتال في العاصمة الأرجنتينية، من أجل متابعة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس "دوري ابطال امريكا الجنوبية" فجر اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن تحظى تلك المباراة بمتابعة جماهيرية على أعلى مستوى، خاصة بعدما أكدت التقارير الرسمية نفاذ كافة تذاكر المباراة بعد ساعات قليلة من طرحها، مما يؤكد تواجد وحضور نحو 70 ألف مشجع لمشاهدة المباراة من قلب الملعب.

وكان بوكا جونيورز قد ضربا موعدًا مع غريمه التقليدي ريفر بليت في دور نصف النهائي في بطولة كوبا ليبرتادوريس، وذلك بعدما تغلب على نادي ليجا دي كويتو بطل الإكوادور في ربع النهائي، في حين صعد ريفر بليت إلى الدور ذاته على حساب نادي سيرو بورتينو بطل باراجواي.

القنوات الناقلة لمباراة بوكا جونيورز وريفر بليت

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ومن المتوقع أن تخظى مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بمتابعة إعلامية وتغطية إخبارية غير عادية نظرًا لأهمية المباراة داخل قارة الأرجنتين وقارة أمريكا الجنوبية على وجه الخصوص، وبحسب ما تشير إليه التقارير فإن مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت ستكون منقولة عبر عدة قنوات رياضية بشكل مباشر وحصري.

وبحسب جدول بث المباريات على قناة بي إن سبورتس الرياضية، فإن مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت ستكون منقولة للمشجعين والمتابعين في الوطن العربي عبر قناة BEIN SPORTS HD1، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة والثالثة ونصف بتوفيت مكة المكرمة.

ويتولى مهمة التعليق على مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت عبر قناة بي إن سبورتس، المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف.