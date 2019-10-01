أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة ضيفه باير ليفركوزن مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. قائمة يوفنتوس أمام باير ليفركوزن حراسة المرمى : تشيزني - بينسجوليو - بوفون Advertisements خط الدفا ع : دي ليخت - ألييكس ساندرو - بونوتشي - روجاني - ديميرال خط الوسط : بيانيتش - سامي خضيرة - أرون رامسي - ماتويدي - رابيو - بينتانكور خط الهجوم : كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - كودارادو - هيجوايين - بيرنارديسكي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائمة يوفنتوس لمباراة باير ليفركوزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.