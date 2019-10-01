سواريز يرحل عن برشلونة ويعود إلى ليفربول.. ما الحقيقة؟

فجر تقارير صحيفة مفاجأة من العيار الثقيل عن رغبة لويس سواريز نجم هجوم نادي برشلونة الإسباني في الرحيل للعودة إلى ليفربول الإنجليزي.
ونقل موقع teamtalk عن وسائل إعلام إسبانية أن سواريز يخطط للرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري للعودة إلى ليفربول.
وأوضح الموقع أن سواريز طلب من مدير أعماله التواصل مع إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لختام مشواره الكروي هناك.
وانتقل سواريز من ليفربول إلى برشلونة في صيف عام 2014 وينتهي عقده في صيف 2021 ولم يتم تجديد عقده حتى الآن مع العملاق الكتالوني.
وأكد teamtalk أن إدارة برشلونة منفتحة على رحيل سواريز بنهاية الموسم الجاري؛ لأنها آخر فرصة للحصول على 50 مليون يورو من بيع اللاعب.
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