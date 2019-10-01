أوساكا تصعد إلى الدور الثالث ببطولة الصين المفتوحة للتنس

صعدت النجمة اليابانية ناومي أوساكا إلى الدور الثالث (دور الستة عشر) ببطولة الصين المفتوحة للتنس، بعدما تغلبت على الألمانية أندريا بتكوفيتش 6- 2 و6- صفر، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الثاني للبطولة.

واحتاجت أوساكا، المصنفة الرابعة للبطولة، إلى 59 دقيقة فقط للتغلب على منافستها الألمانية التي تأهلت إلى نهائي البطولة من قبل.

ورفعت أوساكا عدد انتصاراتها المتتالية إلى ستة، وقد توجت قبل أقل من أسبوعين بلقب بطولة طوكيو بان باسيفيك (اليابان المفتوحة).

وثأرت أوساكا اليوم للهزيمة في مباراتها السابقة الوحيدة أمام بتكوفيتش، حيث كانت قد خسرت أمامها في الدور الثاني من بطولة ستانفورد عام 2014.

وصعدت الدنماركية كارولين فوزنياكي إلى الدور الثالث بفوزها على الأمريكية كريستينا ماكهيل 6- 4 و6- صفر، كما تغلبت الروسية داريا كستكينا على البيلاروسية أرينا سابالينكا، المتوجة يوم السبت الماضي بلقب بطولة ووهان للموسم الثاني على التوالي، 6- 4 و7- 6.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالدور الثاني، تغلبت الأمريكية صوفيا كينن على الروسية أنستازيا بافليوتشينكوفا 6- 3 و6- 2 والتشيكية بترا كفيتوفا على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6- 4 و6- 4 والأسترالية أشليه بارتي على الكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا 6- 4 و6- 2.