كريستيانو رونالدو يعلن موعد اعتزاله

تحدث كريستيانو رونالدو ، نجم يوفنتوس، خلال حواره مع صحيفة "ميرور" البريطانية، عن فكرة اعتزال كرة القدم بشكل نهائى.

وقال النجم البرتغالي: "أحب كرة القدم وإمتاع المشجعين والأشخاص الذين يحبون كريستيانو"، ملمحًا إلى أنه قد يعتزل كرة القدم بشكل نهائي خلال عام أو اثنين من الآن.

وأضاف رونالدو: "في السنوات الخمس الأخيرة بدأت أستمتع بكوني بعيدًا عن كرة القدم، فمن يعرف ماذا سيحدث خلال عام أو العامين المقبلين؟".

وحصل رونالدو على عقد مدى الحياة من إحدى شركات الملابس في 2016 بقيمة مليار دولار، وكان هذا هو العقد الثالث من هذا النوع الذي تقدمه الشركة لأي رياضي.

ولم يسبق رونالدو إلى هذا الإنجاز سوى أسطورتي كرة السلة ليبرون جيمس ومايكل جوردان.

وعلق رونالدو على ذلك، قائلًا: "لا أريد تقليد أحد.. يجب أن تكون نفسك طوال الوقت، لكن يمكنك دائمًا تعلم بعض التفاصيل الصغيرة من الناجحين ليس فقط في كرة القدم ولكن في الرياضات الأخرى أيضًا".