أبطال أوروبا: صدام بين إنتر وبرشلونة.. وليفربول يواجه سالزبورغ

يستعد ليفربول الإنجليزي، حامل اللقب، لخوض أول مباراة على أرضه هذا الموسم، ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا فى كرة القدم، باستضافته سالزبورغ النمساوى، الأربعاء، في يوم يشهد مواجهة من العيار الثقيل بين برشلونة الإسبانى وضيفه إنتر ميلان الإيطالي.

ويأمل الفريق الإنجليزي على ملعب أنفيلد، في تعويض سقوطه غير المتوقع في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة، بثنائية نظيفة على أرض نابولى الإيطالي. وسيعود ليفربول إلى ملعبه الشهير للمرة الأولى على الصعيد القاري، منذ "الريمونتادا" الشهيرة التي حققها في إياب الدور نصف النهائي للموسم الماضى، حين تفوق على برشلونة 4-صفر، وعوّض خسارته بثلاثية نظيفة فى الذهاب على ملعب كامب نو.

ويتصدر الفريق الإنجليزي بطولته المحلية بالعلامة الكاملة، إذ فاز بالمباريات السبع التى خاضها، ويتقدم حاليًا بفارق خمس نقاط على مانشستر سيتى، بطل الدوري الممتاز فى الموسمين الماضيين.

ويعوّل مدرب الـ"ريدز" الألماني يورغن كلوب، الحاصل على جائزة أفضل مدرب في العالم، فى حفل الجوائز السنوية للاتحاد الدولى (فيفا)، على ثنائية المصري محمد صلاح والسنغالى ساديو ماني الهجومية من جهة، وعلى السد المنيع دفاعيًا للهولندى فيرجيل فان دايك من الجهة الأخرى.