ويأمل الفريق الإنجليزي على ملعب أنفيلد، في تعويض سقوطه غير المتوقع في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة، بثنائية نظيفة على أرض نابولى الإيطالي. وسيعود ليفربول إلى ملعبه الشهير للمرة الأولى على الصعيد القاري، منذ "الريمونتادا" الشهيرة التي حققها في إياب الدور نصف النهائي للموسم الماضى، حين تفوق على برشلونة 4-صفر، وعوّض خسارته بثلاثية نظيفة فى الذهاب على ملعب كامب نو.
ويتصدر الفريق الإنجليزي بطولته المحلية بالعلامة الكاملة، إذ فاز بالمباريات السبع التى خاضها، ويتقدم حاليًا بفارق خمس نقاط على مانشستر سيتى، بطل الدوري الممتاز فى الموسمين الماضيين.
ويعوّل مدرب الـ"ريدز" الألماني يورغن كلوب، الحاصل على جائزة أفضل مدرب في العالم، فى حفل الجوائز السنوية للاتحاد الدولى (فيفا)، على ثنائية المصري محمد صلاح والسنغالى ساديو ماني الهجومية من جهة، وعلى السد المنيع دفاعيًا للهولندى فيرجيل فان دايك من الجهة الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر أبطال أوروبا: صدام بين إنتر وبرشلونة.. وليفربول يواجه سالزبورغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.