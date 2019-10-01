الجارديان:غياب المشجعين بستاد خليفة دليل على فساد نظام قطر

وأضافت الجارديان أنه حضر فقط ألف شخص في بطولة ألعاب القوى التي تستضيفها الدوحة في ملعب مصمم لاستضافة ما لا يقل عن 40 ألف شخص.
كما أشارت الصحيفة إلى أن قطر حصلت على حق استضافة مباريات ألعاب القوى بطرق ملتوية وغير قانونية، شأنها في ذلك استضافة مونديال كأس العالم 2022.
وتساءلت الصحيفة ما هي مقومات الدوحة لاستضافة حدث مثل هذا، إنها لا تمتلك أي مقومات حتى أبسط المقومات غير موجودة وهي المناخ والطقس الذي يساعد اللاعبين على الأداء بفاعلية، وربما ما يبرز هذا هو استضافة بطولة العالم المقبلة للاتحاد الدولي لألعاب القوى في يوجين بولاية أوريغون، والتي تُعتبر مؤهلة لاستضافة مثل هذا الحدث.
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