إيقاف حكم فى كرة المضرب بسبب "التلميحات الجنسية"

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب إيقاف الحكم الإيطالي جيانلوكا موسكاريلا، بسبب سلوك غير أخلاقي تجاه إحدى فتيات جمع الكرات، ودعمه للاعب على حساب آخر، خلال مباراة في منافسات المستوى الثاني (تشالنجر)، الأسبوع الماضي في فلورنسا الإيطالية.

وقالت الرابطة في بيان دون الدخول في تفاصيل الحادثة "لقد أخذنا علمًا بعدد من الحوادث التي تورط فيها الحكم الرئيسي جيانلوكا موسكاريلا خلال مباراة جمعت (البرتغالي) بيدرو سوزا و(الايطالي) إنريكو دالا فاليه خلال دورة +تشالنجر+ في فلورنسا الأسبوع الماضى".

وتابعت: "تم إيقاف موسكاليرا من الدورة فور علمنا بالحادثة وفُتح تحقيق شامل"، كما تم "إيقاف موسكاليرا مؤقتا (...) فى انتظار نتائج التحقيق".