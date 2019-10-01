إيقاف حكم فى كرة المضرب بسبب "التلميحات الجنسية"

وقالت الرابطة في بيان دون الدخول في تفاصيل الحادثة "لقد أخذنا علمًا بعدد من الحوادث التي تورط فيها الحكم الرئيسي جيانلوكا موسكاريلا خلال مباراة جمعت (البرتغالي) بيدرو سوزا و(الايطالي) إنريكو دالا فاليه خلال دورة +تشالنجر+ في فلورنسا الأسبوع الماضى".
وتابعت: "تم إيقاف موسكاليرا من الدورة فور علمنا بالحادثة وفُتح تحقيق شامل"، كما تم "إيقاف موسكاليرا مؤقتا (...) فى انتظار نتائج التحقيق".
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