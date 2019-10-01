مسيرة احتجاجية لنساء من مخيم "موريا" اليوناني تطالب بحمايتهن

نظمت نحو 200 سيدة رفقة أطفالهن مظاهرة احتجاجية في مدينة (ليسفوس) اليونانية، وذلك لمقتل امرأة وإصابة طفلها في حريق شب داخل مخيم (موريا) للمهاجرين.

وذكرت صحيفة (كاثميرني) اليونانية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء: "إن النساء دعت السلطات لإبلاغهن بعدد وفيات الحريق، وضمان سلامتهن أثناء بقائهن في المخيم بانتظار صدور طلب اللجوء، والسماح لهن بمغادرة الجزيرة".. وحملت المتظاهرات لافتات تحمل شعار "قلوب محترقة".

من جانبها، أغلقت وحدة شرطة مكافحة الشغب باليونان الشارع المؤدي إلى مدينة (ميتيلين) الرئيسية، حيث كانت النساء يعتزمن السير خلاله في البداية.