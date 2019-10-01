وذكرت صحيفة (كاثميرني) اليونانية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء: "إن النساء دعت السلطات لإبلاغهن بعدد وفيات الحريق، وضمان سلامتهن أثناء بقائهن في المخيم بانتظار صدور طلب اللجوء، والسماح لهن بمغادرة الجزيرة".. وحملت المتظاهرات لافتات تحمل شعار "قلوب محترقة".
من جانبها، أغلقت وحدة شرطة مكافحة الشغب باليونان الشارع المؤدي إلى مدينة (ميتيلين) الرئيسية، حيث كانت النساء يعتزمن السير خلاله في البداية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة احتجاجية لنساء من مخيم "موريا" اليوناني تطالب بحمايتهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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