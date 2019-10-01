سول ترحب باستئناف المفاوضات الأمريكية- الشمالية

وأعربت الرئاسة- في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- عن ترحيبها بالاتفاق بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بشأن إجراء مفاوضات على مستوى العمل يوم 5 أكتوبر.
وأضافت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيانها: "نأمل في أن يتمكن الجانبان من إحراز تقدم عملي في المفاوضات على مستوى العمل؛ لاستكمال عملية النزع النووي لشبه الجزيرة الكورية وإحلال السلام المستدام فيها".
وجاء البيان بعد وقت قصير من إعلان بيونج يانج أنها اتفقت مع واشنطن على إجراء مفاوضات على مستوى العمل بعد يوم واحد من إجراء اتصال أولي بين الجانبين.
ولم تحدد كوريا الشمالية في إعلانها المكان المقترح لعقد الاجتماع.
يُشار إلى أن مفاوضات النزاع النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة كانت قد توقفت منذ فبراير الماضي بعد انتهاء القمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي عقدت في فيتنام دون التوصل لأي اتفاق، وكانت القمة الأولى بين الجانبين قد عقدت في سنغافورة في يونيو 2018.
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