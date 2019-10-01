البحرين: التحريض والإسلام السياسى أهم أسباب انتشار الإرهاب

وقال يعقوب، خلال منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية وآثارها على الأمن العربي والإفريقي اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، إن الإسلام السياسي يعمل على استقطاب مجموعات شبابية وتحريضها على القيام بعمليات إرهابية، مما أدى إلى تشويه صورة الإسلام.
وأضاف أنه لا بد من اتخاذ موقف عربي موحد تجاه التدخلات الخارجية التي كان لها تأثير سلبي على تقدم وتطور الشعوب العربية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالشباب لتجنب تجنيدهم من الجماعات المتطرفة.
من جانبه، قال وزير خارجية مالي الأسبق ورئيس مفوضية نزع السلاح وتسريح القوات، الذهبي سيد محمد، إن مالي مثلها مثل العديد من الدول الإفريقية تعاني من ظاهرة الإرهاب، موضحا أن التعامل العسكري ليس هو الحل الوحيد لمواجهة هذه الآفة، ولكن لا بد من وجود حوار وتوعية الشباب بمخاطر الإرهاب.
وأشار إلى ضرورة حل الأزمات التي تواجه بعض الدول، وفي مقدمتها الفساد، لتحقيق حياة عادلة للشعوب، وكذلك الاهتمام بمحاور التنمية ومواجهة الفقر.
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