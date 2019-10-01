ولى العهد البحرينى يشيد بمستوى علاقات التعاون مع المملكة المتحدة

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة الفريق السير جون لوريمر، حيث استعرضا عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا".
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