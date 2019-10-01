ولى العهد البحرينى يشيد بمستوى علاقات التعاون مع المملكة المتحدة

أشاد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني، بمستوى التطور الذي وصلت إليه العلاقات والتنسيق والتعاون المشترك مع المملكة المتحدة؛ لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وبما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة الفريق السير جون لوريمر، حيث استعرضا عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا".