اللجان الفنية الثلاثية لسد النهضة تناقش قواعد ملء البحيرة

تواصلت بالخرطوم اجتماعات اللجان الفنية الثلاثية لسد النهضة الاثيوبي، لمناقشة المقترحات بشأن ملء خزان السد وتشغيله، وستستمر حتى الثالث من أكتوبر الجاري. وسيناقش الاجتماع اليوم "الثلاثاء" المقترحات المقدمة من السودان ومصر واثيوبيا، بشأن قواعد ملء البحيرة وتشغيل السد. وقال رئيس الجهاز الفني للموارد المائية، خضر محمد قسم السيد، إن ما يتوصل إليه خبراء اللجان الفنية، سيعرض على اجتماع وزراء الري الثلاث في الفترة من4 لـ5 أكتوبر الجاري.

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