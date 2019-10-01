هواوي تبيع مليون جهاز "مايت 30" خلال 3 ساعات فقط

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، الثلاثاء، إنه لا يمكن التحقق من الأرقام التي أعلنتها شركة هواوي، لكونها شركة خاصة، ولكن صور الحشود في متجر شينزن الرئيسي الجديد لهواوي تكشف عن زحام كبير للراغبين في شراء الجهاز.
وأضافت أن المخزون في موقع تاوباو الصيني، للتسوق عبر الإنترنت، أيضا نفذ في الوقت الحالي، في حين تم بيع الموديلات المستوردة من "مايت 30" في هونج كونج بزيادة قدرها 1500 دولار، وهي مؤشرات على تفوق الطلب على العرض.
ويعد بيع مليون وحدة في أقل من أسبوع أمرا مثيرا للغاية، خاصة بعد الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على شركة هواوي، ومحاولة منعها من التعامل مع جوجل، إذ يشعر بعض المواطنين الصينيين بأن الشركة تتعرض لمعاملة غير عادلة من قبل واشنطن، وبالتالي يريدون إظهار دعمهم من خلال إظهار مشاعر وطنية.
ومع ذلك، لا توجد معلومات عن موعد طرح الهواتف للبيع في الأسواق العالمية، حيث ترغب هواوي في حل مشكلة جوجل قبل طرح سلسلة هواتف "مايت 30" دوليا.
وكانت هواوي العلامة التجارية الوحيدة التي زادت مبيعاتها هذا العام مقارنة بالعام السابق في الصين، مقابل تراجع مبيعات أبل وشياومي وأوبو وفيفو هذا العام مقارنة بأرقام 2018.
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