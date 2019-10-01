وزير ألماني يدعو لتعزيز التعاون في التحول للطاقة المتجددة

دعا وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، إلى تعزيز التعاون الدولي في توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة. وقال السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي خلال مؤتمر وزاري دولي اليوم الثلاثاء في برلين إن استخدام الطاقة المتجددة يتزايد في كافة أنحاء العالم، مضيفا أن تبادل الخبرات والتعاون بين الدول في هذا المجال سيزداد أهمية في المستقبل، وذكر في إشارة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالمناخ: "كلنا في قارب واحد"، موضحا أنه من المهم أيضا في الوقت نفسه الحفاظ على تأمين إمدادات الطاقة للشركات وقدرتها على المنافسة.

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