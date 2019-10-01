فضيحة جديدة.. سرقة (ساوند سيستم) اتحاد الفنانين

طالب المجلس الجديد بنادي الفنانين بجهاز “ساوند سيستم” يتبع للنادي كان في عهدة المجلس السابق وبالفعل اجتهد المجلس القديم في تسليم “الساوند” للمجلس الجديد الا انهم تفاجأوا بعدم وجوده في مكانه المخصص له, وبعد جهود مضنية من البحث اضطر اعضاء المجلس لفتح بلاغ سرقة جهاز “الساوند سيستم” . Advertisements وصرح احد اعضاء النادي قائلاً بحسب صحيفة السوداني ان النشاط الفني بالنادي تعثر كثيراً بسبب صرقة “الساوند” وضلك للتكلفة العالية لايجار ذلك الجهاز والتي تتراوح ما بين ثلاثة او اربعة آلاف جنيه للسهرة الواحدة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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