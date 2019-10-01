محمد الفكي: إعلان رئيس القضاء والنائب العام غداً

التاريخ: 01-أكتوبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي محمد الفكي، عن توافق المجلس على أسماء منصبي رئيس القضاء والنائب العام دون الإفصاح عنهما. Advertisements وأكد الفكي لمصدر تعيين امرأة رئيساً للقضاء، لافتاً إلى إعلان الأسماء غداً الأربعاء، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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