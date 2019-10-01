ثورة ضد الفنانين… عازفون: أعزف براك

دخل عدد كبير من العازفين الموسيقيين بناجدي مركز جنوب الثقافي بالخرطوم في حالة اضراب عن العمل خلف الفناين بحجة عدم تناسب الاجور مع المطربين, وقالوا نحن لدينا القدح المعلى في تقديم الفنان للجمهور, بصورة اكثر جاذبية حتى يتحقق له القبول ومن ثم الجماهيرية العريضة لذا يجب ان نتقاسم الاوركسترا القيمة النقدية للحفل مع الفنان بالتساوي.

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فيما انتقد احد الفنانين بالمركز ذلك المسلك الذي وصفه بالغريب, وقال ان صاحب الحفل لم ولن يأتي للمركز ليطلب عازفاً على وجه الخصوص واذا كان الجمهور يطلب عازفين معينين باسمائهم فبعد ذلك يمكن لهم ان يضعوا الارقام التي يرونها مناسبة او اذا كان العازف هو الذي يقوم باستجلاب الحفلات بصورة راتبة ايضا يمكن له ان يطلب مبلغاً مضاعفاً نظير خدماته ولكن الفنانين ومديري اعمالهم هم الذين يجتهدون في توفير الحفلات بطريقتهم الخاصة وثم يقومون بتوزيعها على العازفين الذين لا يبذلون اي جهد في توفير الحفل او تحديد قيمته المادية فكيف يتساوون مع الفنان.

يذكر ان العازفين بحسب صحيفة السوداني كانوا قد قادوا اضراباً واسعاً في منتصف ستينيات القرن الماضي بالاذاعة والتلفزيون بحجة زيادة رواتب العازفين وعدد من الفنانين وكان في مقدمة العازفين المضربين الموسيقار علي حمزة وعبد الفتاح الله جابو وعبد الله عربي حتى حققوا جزءاً كبيراً من مطالبهم.

الخرطوم: |(أخبار الخليج 365)