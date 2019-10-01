وزير الأوقاف: لا قيام لدولة علمانية

قطع وزير الشؤون الدينية والأوقاف، نصر الدين مفرح، الطريق أمام كل الأصوات التي تنادي بقيام دولة علمانية بالبلاد، ولا فصل الدين عن الدولة، وقال مفرح لمصادر أمس، لا قيام دولة علمانية ولا فصل الدين عن الدولة، خلال الفترة الحكومة الانتقالية.

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وأضاف مفرح هنالك برنامج سياسي تنفيذي يحكم لـ(3) سنوات، بجانب أن المطالب أعلاها ليس مضمنة في الوثيقة الدستورية، غير أنها كفلت ممارسة الأديان والعقائد لأي شخص بحرية تامة وتقدير واحترام، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)