أمين حسن عمر: “كلامي لا يعجب هؤلاء ولا أولئك”..!!

التاريخ: 01-أكتوبر-2019 فى : أخبار 38 مشاهدة Advertisements حاول رئيس قسم سياسي بصحيفة، استنطاق القيادي بالمؤتمر الوطني أمين حسن عمر حول مجريات الأحداث.. أمين اعتذر بلطف، وقال: (كلامي لا يعجب هؤلاء ولا أولئك، لذلك استصعم بالصمت الجميل).. أمين يعد القيادي الوحيد الذي قال (لا) في وجه الرئيس السابق عمر البشير إبان اعتزامه تعديل الدستور وترشحه في انتخابات 2020.. أمين حسن بعد الثورة دعا شباب الإسلاميين لتكوين حزب جديد وتجاوز الوطني، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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