اصابة والي بكسر

التاريخ: 01-أكتوبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة علمت مصادر أن والي البحر الأحمر الأسبق الهادي محمد علي تعرض لكسر في يده.. وذلك إثر سقوطه في منزله.. يد الهادي تم إدخالها الجبص.. الأطباء الزموا الهادي بأخذ راحة إجبارية بالمنزل، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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