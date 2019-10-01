الأصم: موضوع مواصفات فتاة احلامي (خلوه بالنية)

كشف الدكتور والمتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الاصم عن العديد من الجوانب الشخصية التي يتشوق الكثير من محبيه الى معرفتها, وذكر ناجي بان التعامل مع الجمهور العريض من المعجبات يعتبر امراً عادياً, واصفاً التعامل معهن بانه طبيعي ما امكن ذلك.

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وعن اشاعة الصورة المنتشرة لعلاقته بخطوبيته وزواجه في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وصف الاصم هذا الامر بانه من ضمن الاشاعات التي تحدث في اثناء العمل العام, وعلى الجميع ان يكون اكثر وعياً في المرحلة المقبلة باعتبار انها مرحلة بناء.

وفيما يتعلق بمواصفات فتاة احلامه قال الأصم بحسب صحيفة السوداني “الموضوع دا خلوه بالنية يا جماعة ولما يجي وقتو”

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)