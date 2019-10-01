حمدوك يستقل “التجاري” في زيارته إلى أمريكا وباريس

التاريخ: 01-أكتوبر-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة Advertisements تشير مصادر إلى أن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك استقل الطيران التجاري في زيارته إلى نيويورك الأمريكية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.. حمدوك غادر كذلك إلى العاصمة الفرنسية باريس عبر الطيران التجاري.. الخطوة تأتي في إطار التقشف.. كما وضح ذلك في خفض الوفد المرافق لرئيس الوزراء، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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