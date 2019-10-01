هدى عربي تهدي أبي أحمد (لوحة) تشكيلية)

أهدت الفنانة هدى عربي رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد لوحة احتوت على صورته, تلك اللوحة التي قام برسمها أحد الفنانين التشكيليين السودانيين وقامت هدى بتغليفها وحملها معها خلال رحلتها الاخيرة الى العاصمة اديس ابابا, ضمن مشاركتها في احتفالات الاستقلال والملتقى الاقتصادي السوداني.

وعرفت هدى بمحبتها وتقديرها الكبير لرئيس الوزراء الإثيوبي وذلك ماظهر جلياً إبان زيارته الأخيرة للخرطوم للمشاركة في احتفال توقيع اتفاقية ما بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حيث قامت هدى بإرفاق عدد من البوستات على صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك والتي تغزلت خلالها في أبي أحمد وشكرته على الدور الكبير الذي لعبه في إنجاح الاتفاقية التاريخية.

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وكشفت الفنانة هدى عربي بحسب صحيفة السوداني في وقت سابق عن فراغها من أغنية خاصة جديدة تمجد فيها العلاقات السودانية الإثيوبية, وقالت هدى: إن الأغنية من المتوقع أن تجد قبولاً كبيراً في إثيوبيا وذلك بسبب ترجمة عدد من مقاطعها للغة الأمهرية, كما زادت أنها لم تجد صعوبة كبيرة في حفظ وترديد تلك المقاطع, مشيرة إلى أن اللغة الأمهرية بسيطة وجميلة للغاية.

من جانبه كشف الشاعر محمد الجيلي والذي يرافق هدى خلال الرحلة عن سعادته الكبيرة بميلاد أغنيته الجديدة التي ستؤديها عربي, مؤكداً أن عمق العلاقة بين البلدين كان هو دافعه الرئيسي لكتابة تلك الأغنية, متمنياً أن تجد القبول من الشعبين السوداني والإثيوبي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)