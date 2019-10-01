أسرة د. كمال عبد القادر تدون بلاغاً ضد مدير سجن كوبر

التاريخ: 01-أكتوبر-2019
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دونت أسرة وكيل وزارة الصحة السابق د. كمال عبد القادر، بلاغاً لدى النائب العام في مواجهة مدير سجن كوبر الاتحادي، لجهة أن إدارة السجن رفضت الإفراج عنه رغم صدور قرار من النيابة بشطب البلاغ المدون ضده بخصوص مدينة البشير الطبية.
وقال شقيق المعتقل سامي عبد القادر لمصادر أمس، إنه لا يوجد بلاغ في مواجهة شقيقه، ووصف اعتقاله بالتعسفي، وأكد أنه تم تقديم طعن في قرار الاعتقال الصادر من المجلس العسكري لدى المحكمة الدستورية لإبطال قرار المجلس المستند على قانون الطوارئ.
وأضاف سامي بحسب صحيفة الصيحة، أن شقيقه قارب الخمسة أشهر في الاعتقال التعسفي، وأوضح أنه تم تقديم طلب آخر للنائب العام لضرورة الإفراج عنه باعتبار أن اعتقاله بات بلا مسوغات قانونية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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