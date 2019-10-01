شاهد بالفيديو عبد الله حمدوك: البشير يحاكم بعدالة أمام القضاء السوداني ولا نقبل إملاءات من الخارج

في حوار مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يجيب خلاله عن الكثير من الأسئلة حول العقوبات المفروضة على السودان، والجهود المبذولة لإحلال السلام في البلاد.
كما يتناول ملف محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، بالإضافة إلى التحديات الأخرى التي تواجه السودان في مرحلة ما بعد الثورة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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