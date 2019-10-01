حملة لازالة التعديات باسواق الخرطوم وضوابط مرورية للركشات

تبدأ بالخرطوم اليوم حملة واسعة لازالة تعديات الطرق بالاسواق.

في وقت اعلنت فيه الادارة العامة للمرور بالولاية عن بداية ادخال الركشات والتكتك والسيارات الدبلوماسية والمنظمات في نظام الترخيص مطلع اكتوبر القادم, وقالت ان الركشات سيكون ترخيصها بواسطة المرور, بدلاً عن المحليات.

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وقال مدير الهيئة القومية للطرق والجسور بولاية الخرطوم الصافي احمد ان والي الولاية الفريق ركن احمد عابدون, محليات الولاية, بازالبة تعديات الطرق بالاسواق مؤكداً بداية الحملة اليوم من محيلة شرق النيل.

وفي السياق, قال مدير دائرة العمليات في شرطة مرور الخرطوم العميد سيف الدين عطا فضل السيد في الملتقي التحتية ان كل المركبات المشار اليها ستدخل الحوسبة.

وبحسب صحيفة السوداني قال ان جملة المخالفات المرورية في اغسطس الماضي بلغت “1111” حالة, و”72″ الف مخالفة رصدتها كاميرات المراقبة في سبتمبر, مشيرا الى ان السيارات المتحركة في الخرطوم بلغت “850” الف مركبة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)