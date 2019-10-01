اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء غداً

التاريخ: 01-أكتوبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة كشف عضو المجلس السيادي الفريق ركن شمس الدين كباشي، عن اجتماع مشترك غداً الأربعاء بين مجلسي السيادة والوزراء بشأن تعديل الوثيقة الدستورية. Advertisements وكشف كباشي أنهم دفعوا بفتوى لوزير العدل بشأن تعديل الوثيقة بما يتيح لمجلس السيادة تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وذكر أنهم تلقوا فتوى لكنه لم يكشف عن تفاصيلها. وقال كباشي بحسب صحيفة الصيحة: “طلبنا فتوى من وزير العدل فيما يتعلق بالوثيقة الدستورية وكيفية تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وافتى الوزير وعرضنا الفتوى في اجتماع مجلس السيادة أمس، وخلصنا إلى عقد اجتماع مشترك بين المجلسين غداً الأربعاء الواحدة والنصف ظهراً للنظر في إمكانية تعديل الوثيقة بما يتيح لمجلس السيادة تعيين رئيس القضاء والنائب العام”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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