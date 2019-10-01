“نداء السودان” يدعو لانضمام السودان للجنائية

التاريخ: 01-أكتوبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة أنهى المجلس القيادي لقوى “نداء السودان”، أمس، اجتماعاته بمُنتجع “العين السخنة” في مصر، وأمن في بيانه الختامي، على دعم التّفاوُض بين الحكومة وحركات النضال المُسَلّح، بصُورةٍ تُفضي لسلامٍ شَاملٍ ينعكس إيجاباً على الاقتصاد ومعاش الناس، ودعا لانضمام السُّودان لنظام روما والمحكمة الجنائية الدولية، بحسب صحيفة الصيحة. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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