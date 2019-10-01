مستشفى القرشي بالجزيرة تستغيث

اشتكى مواطنو مدينة “24” القرشي بولاية الجزيرة من تردي الاوضاع الصحية ونقص حاد في الادوية والمحاليل الوريدية بمستشفى المدينة.
وكش
ف شهود عيان عن وفاة طفل حديث الولادة نتيجة لانعدام الاوكسجين والدربات وعدم وجود حضابة بالمستشفى, مشيرين الى ان الطفا توفى بعد ان تم اسعافه الى المناقل.
ولفت المواطنون في حديثهم بحسب صحيفة اليوم التالي الى ان المستشفى متوقف عن العمل منذ عامين بسبب الصيانة , ولا توجد به خدمات التأمين الصحي, ويعاني من نقص في الكوادر الطبية وادوية الملاريا ودربات الملح.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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