وزير النقل البريطاني يحذر من تأثير مشاكل البريكست

قال وزير النقل البريطاني، جورج فريمان، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة سيكون "وعر جدا" وقد يتسبب في انخفاض تدفق البضائع عبر أكبر ميناء بحري في المملكة المتحدة إلى النصف.

صرح فريمان "يمكننا أن ننظر إلى تعطل بنسبة 50٪ في التجارة عبر مضيق دوفر" بين إنجلترا وفرنسا.

ويقول إن الحكومة تخطط لجعل الأدوية والسلع الأساسية أولوية وتضع طاقة إضافية على العبارات جانبًا.

لكن أخبر فريمان جمهورًا في مؤتمر حزب المحافظين في مانشيستر أن الكثير من النتائج يعتمد على حسن نية فرنسا ومدى تشديدها لفحص المركبات.

اشار فريمان "نحن نخطط لشيء لا نتحكم فيه." من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وقد اوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء أن هذه هي اللحظة الحاسمة، حيث تستعد حكومته أخيرًا لتقديم مقترحات ملموسة لعقد انفصال جديد عن الاتحاد الأوروبي.

من المقرر أن تغادر بريطانيا الكتلة المكونة من 28 دولة في نهاية هذا الشهر، وينفد صبر قادة الاتحاد الأوروبي بسبب فشل المملكة المتحدة في وضع خطط مفصلة للحفاظ على حدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا - وهي نقطة الخلاف الرئيسية للاتفاق.

تعتزم المملكة المتحدة إرسالهم إلى بروكسل في غضون أيام من مؤتمر حزب المحافظين الحاكم الذي ينتهي في مانشستر، شمال إنجلترا، يوم الأربعاء. وقال جونسون إن التفاصيل سيتم الكشف عنها "قريبًا جدًا".

Advertisements

يقول جونسون إن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر، مع أو بدون صفقة. تم رفض اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وسلفته، تيريزا ماي، من قبل برلمان المملكة المتحدة ثلاث مرات، ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب معارضة "الدعم"، وهي بوليصة تأمين تهدف إلى ضمان عدم وجود عودة إلى المراكز الجمركية أو غيرها من البنية التحتية على الحدود الأيرلندية.

تدعم الحدود المفتوحة كل من الاقتصاد المحلي وعملية السلام في أيرلندا الشمالية.

يعارض مؤيدو البريكسيت من المملكة المتحدة الدعامة لأنها ستحافظ على ارتباط المملكة المتحدة بالقواعد التجارية للاتحاد الأوروبي لتجنب الضوابط الجمركية - مما يحد من قدرتها على إبرام صفقات تجارية جديدة في جميع أنحاء العالم.

وقال جونسون لبي بي سي: "لا فائدة من ممارسة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا بقيت في الاتحاد الجمركي وأغلقت السوق الموحدة دون أي رأي".

لم يقل ما هو البديل المقترح لبريطانيا. حتى الآن، طرحت المملكة المتحدة فكرة وجود منطقة مشتركة للماشية والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى "حلول تكنولوجية" لم يتم اختبارها إلى حد كبير. ويري الاتحاد الأوروبي إن هذا غير كافٍ.

كما رفض نائب رئيس وزراء أيرلندا فكرة طرحت في أوراق المملكة المتحدة الأولية بتحديد مراكز الجمارك على بعد بضعة أميال من الحدود.

وأوضح جونسون إن الفكرة لن يتم تضمينها في تقرير المملكة المتحدة، قائلا "هذا ليس ما نقترحه على الإطلاق".