زيادة تعرفة (بصات الوالي) 100%

تعبيرية

الخرطوم: الطيب دفع الله

تفاجأ مواطنو ولاية الخرطوم أمس بزيادة تعرفة بصات الوالي من ٥ جنيهات الى١٠ جنيهات عقب اصدار شركة المواصلات قراراً بزيادة (التوريدة) اليومية للبصات من ١٥٠٠ الى ٢٥٠٠ ، في وقت فشل فيه اعتصام اعتزم (السائقين) تنفيذه بعد احتجاز شركة المواصلات لبصاتهم. من جهته قلل مسؤول بشركة المواصلات من اعلان سائقي البصات الدخول في اعتصام، وقال المسؤول الذي فضل حجب اسمه لـ(الجريدة): السائقون الذين حاولوا الدخول في اعتصام بميدان بري اعتراضاً على زيادة (التوريدة) لا ينتمون للشركة وليس لهم حقوق لديها، وأردف: بل هم مجرد مستأجرين أو (عمالة مؤقتة) على حد وصفه، وفي حال توقفوا عن العمل فإن الشركة لديها احتياطي من السائقين ولن تكون هناك أي أزمة، ودافع عن زيادة (التوريدة) مؤكدا أنها خضعت لدراسة من قبل لجنة مختصة والتي بررت بدورها زيادة (التوريدة) تعود لارتفارع أسعار الاسبيرات فضلاً عن أن الشركة ليس لديها دعم ثابت من الحكومة بإستثناء بعض المساهمات الإسعافية من قبل والي الخرطوم لصيانة عدد من البصات المعطلة.

