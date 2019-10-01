اليوم محاكمة فريق إعلام التغيير بالقضارف

تبدأ اليوم محاكمة فريق الإعلام الخاص بقوى الحرية والتغيير بالقضارف على خلفية البلاغات الموجهة من النيابة لفريق الإعلام تحت المواد 77/63 (معارضة السلطة والإزعاج العام) ، ويترأس الجلسة القاضي الحسن محمد أحمد النوش ، وتختص المحكمة بالنظر في القضايا المدرجة في قانون النظام العام -الذي أعلن عن إلغائه بعد توقيع الوثيقة الدستورية- والقانون الجنائي وقضايا المخدرات، وأبلغت الشرطة القضائية أمس (قحت) هاتفياً بتكليف الحضور لفريق الإعلام لمباني المحكمة أرسلت خطاباً للضامن بعد مطالبته بذلك، ووفقاً للجنة المحامين التابعة لتجمع الإعلاميين فإن القانون ينص على إعطاء الضامن مهلة كافية لإحضار المكلفين وليس مدة 24 ساعة.

وكانت شرطة القضارف قد اعتقلت فريق الإعلام في الثامن عشر من سبتمبر الماضي اثناء قيامه بالدعاية للموكب الخاص بإقالة الوالي العسكري ودعا ناشطون لتسيير موكب للتضامن مع فريق الاعلام.