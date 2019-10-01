التاريخ: 01-أكتوبر-2019
0 مشاهدة
تبدأ اليوم محاكمة فريق الإعلام الخاص بقوى الحرية والتغيير بالقضارف على خلفية البلاغات الموجهة من النيابة لفريق الإعلام تحت المواد 77/63 (معارضة السلطة والإزعاج العام) ، ويترأس الجلسة القاضي الحسن محمد أحمد النوش ، وتختص المحكمة بالنظر في القضايا المدرجة في قانون النظام العام -الذي أعلن عن إلغائه بعد توقيع الوثيقة الدستورية-
والقانون الجنائي وقضايا المخدرات، وأبلغت الشرطة القضائية أمس (قحت) هاتفياً بتكليف الحضور لفريق الإعلام لمباني المحكمة أرسلت خطاباً للضامن بعد مطالبته بذلك، ووفقاً للجنة المحامين التابعة لتجمع الإعلاميين فإن القانون ينص على إعطاء الضامن مهلة كافية لإحضار المكلفين وليس مدة 24 ساعة.
وبحسب صحيفة الجريدة كانت شرطة القضارف قد اعتقلت فريق الإعلام في الثامن عشر من سبتمبر الماضي اثناء قيامه بالدعاية للموكب الخاص بإقالة الوالي العسكري ودعا ناشطون لتسيير موكب للتضامن مع فريق الاعلام.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم محاكمة فريق إعلام التغيير بالقضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.