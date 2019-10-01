وزير الدفاع: لا خلاف مع “حميدتي”

التاريخ: 01-أكتوبر-2019
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دَحَضَ وزير الدفاع الفريق ركن جمال عمر، الشائعات التي تداولتها بعض المواقع الإسفيرية عن نُشُوب خلافات بينه وعضو مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وأعلن الفريق ركن جمال بحسب صحيفة الصيحة مساء أمس، أنّ ما تُردِّده بعض المواقع ذات الأغراض، هدفه زرع الفتنة بين القوات المُسلّحة و”الدعم السريع”.
وقال جمال إنّ المنظومة الأمنية مُنسجمة تماماً ومُتناسقة الجُهُود، ولا خلاف بين قادتها مُطلقاً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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