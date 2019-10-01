“البنى التحتية” تقر بخطأ فني في نفق عفراء وتُقرِّر إغلاقه

أَقَرّ مدير عام هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم الصافي محمد آدم، بوجود خطـأ فني صاحب تشييد نفق عفراء.

وخاطب الصافي أمس، المُلتقى الإعلامي للهيئة بالشراكة مع مُرُور الولاية حول المُبادرة الوطنية لصيانة الطُرق والتّقاطُعات وتحقيق السَّلامة المُرورية، وقال إنّ الدراسات التي أُجريت على النفق بما فيها دراسة من جامعة الخرطوم، طَالبت بإغلاقه أمام حركة المرور لإجراء الصيانة اللازمة، وأوضح أنّهم سَيُحدِّدون تاريخ إغلاقه واختيار الطرق البديلة، وأشار لوجود اختناقات مُرورية على الطُرق بصُورةٍ مُستمرةٍ، ولإزالتها حَدّدُوا مناطق الصيانة من طرق وتقاطُعات لتنطلق الحملة مطلع أكتوبر الحالي.

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وشكا الصافي من قلة ميزانية الهيئة، وقال إنّها منحت (10%) من الميزانية المرصودة في 2017م، ولم تُمنح أية ميزانية في 2019م، وكشف أنّ كلفة الكيلو الواحد تصل لنحو (15) مليار جنيه، وقال إن الدول التي نجحت في رصف طُرقها استفادت من الهبات والمُساعدات ووظّفتها توظيفاً صائباً، واستبعد وُجُود فساد بالهيئة الفترة الماضية، وقال: “ربما تكون هُنَالك تَجاوُزات في المواصفات بناءً على فلسفة البعض في إنشاء الطرق مع أنهم لا يَقِرُّونها”.

من جانبه، شَكَا مدير عام وزارة البنى التحتية عبد الواحد عبد المنعم من الاستخدام الخاطئ للطرق، وأكّد سعي الوزارة لحل مُشكلة الازدحام المروري.

بدروه، نَوّه مُمثل مدير عام شرطة المُرور العميد سيف الدين عطا بحسب صحيفة الصيحة، لحُدُوث تحوُّلات مُرورية في العام الحالي، وقال إنّ البنية التحتية بالولاية لا تَستوعب عدد المركبات التي تصل لـ(854) ألف عربة مُسَجّلة، بخلاف سيارات الأجهزة الشرطية والعسكرية والعدلية بالولاية، وأشار لرصدهم (72.707) مُخالفات مُرورية منذ مطلع سبتمبر وحتى أمس، وَنَبّه لِوُجُود (92) حُفرة كَبيرة في التّقاطُعَاتِ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)