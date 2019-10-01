الجبهة الثورية تكشف عن الرئيس القادم للسودان

قطع الناطق الرسمي للجبهة الثورية السودانية أسامة سعيد بأن الرئيس القادم للسودان سيكون من الهامش، وقال سعيد إنه بعد تحقيق السلام سوف يرى الناس وجوهاً جديدة ورجال دولة جدد، وكذلك سيرون

جماهير تقف حول هذه البرامج التي تبنتها الجبهة الثورية، وأكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية بأن لديهم برنامج وقيادات لها خبرات تراكمية كبيرة وكوادر مؤهلة، وقال أسامة سعيد في حواره مع الجريدة: ” لا ينقصنا شيء، نحن مؤهلين

لقيادة السودان في المرحلة القادمة، بكل ثقة “. وأضاف سعيد بأن الجبهة الثورية ستحدث تغييراً حقيقياً في السودان، ودعا إلى ما سماه بالتأسيس الثاني للدولة السودانية على أساس من العدل والتراضي، مؤكداً بأنهم ماضون في تأسيس

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الكتلة التاريخية للفوز بالانتخابات، وبحسب صحيفة الجريدة أضاف: ” جهزنا أنفسنا منذ وقت طويل لبناء جسم متماسك وقوي لتكوين الكتلة التاريخية لخوض الانتخابات والفوز بها، ونحن على قناعة أن الرئيس القادم للسودان عبر الانتخابات هو رئيس من الهامش “.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)