صحيفة تكشف تفاصيل عقد الايجار بين مالية الخرطوم وعثمان الهادي

كشفت مستندات رسمية عن إيجار وزارة المالية ولاية الخرطوم منزل الأمين العام للحركة الاسلامية السابق عثمان الهادي والذي تم تخصيصه لوزارة الحكم المحلي بالخرطوم في العام 2010م بواقع 40 ألف جنيه شهرياً، وبحسب المستندات التي

تحصلت صحيفة الجريدة على نسخة منها فإن عمارة عثمان الهادي تتكون من 5 طوابق، وكشفت المستندات أيضاً أن صاحب العقار طلب 60 ألف شهرياً مع دفع مقدم عامين بينما أوصت لجنة العقارات أن يتم تأجير المبنى في حدود 40 ألف جنيه على أن يتم دفع مقدم عام ويتم تجديد العقد سنوياً وفق النظام المعمول به في سوق العقار بزيادة 10 % .

وذكر خطاب ثاني إشتراط عثمان الهادي الاحتفاظ بالطابق الأول بعد رفض لجنة العقارات دفع مبلغ الـ60 الف جنيه، وبرر الخطاب رفضه لذلك المبلغ لأن عدد الشقق في الطوابق الخمسة أربعة شقق في حال حساب الشقة التي كانت قيمتها آنذاك بألفين جنيه يصبح عدد العشرين شقة بأربعين ألف جنيه، ونوه الخطاب الى فشل محاولات موفدي الوزارة في اقناع

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صاحب العقار بتخفيض قيمة الإيجار وأردف (تنازل للأربعين ألف جنيه لكنه اشترط الاحتفاظ بالطابق الأول) وأشار الى ان عثمان الهادي طلب كتابة عقد الإيجار باسم زوجته.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)