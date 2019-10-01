شعبة المصدرين تطالب باستبدال مصفاة الخرطوم الحالية للذهب

طالبت شعبة مصدري الذهب بضرورة إستبدال مصفاة الخرطوم الحالية للذهب بأخرى مواكبة للمواصفات العالمية.

وكشف عبد المنعم الصديق رئيس الشعبة في تصريح له بحسب صحيفة اليوم التالي عن إتجاه الحكومة لشراء الذهب بسعر السوق الموازي.

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وأشار رئيس شعبة مصدري الذهب, الى أن السياسات السابقة للذهب أضرت بصادراته, داعياً إلى ضرورة خروج الشركات الحكومية من النشاط الإقتصادي بصورة عامة وتشجيع القطاع الخاص من أجل النهوض بصادرات البلاد.

وأكد الصديق نجاح القطاع الخاص في دعم خزينة الدولة عبر الصادرات, داعياً إلى ضرورة إحكام الرقابة والحد من عمليات تهريب الذهب لخارج البلاد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)