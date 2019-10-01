مقتل شاب اثناء مشاجرة في حفل

التاريخ: 01-أكتوبر-2019
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تعكف السلطات على اكمال تحرياتها مع شاب سدد طعنة لأخر على خلفية مشادة حدثت بينهما في حفل بالحاج يوسف, وكانت الشرطة تلقت بلاغاً يفيد فيه المبلغ بان شاباً سدد طعنة لآخر مسبباً له الجراح ولاذ المتهم بالهروب عقب ارتكابه الجريمة.
وعليه باشرت الشرطة اجراءاتها الاولية وسارعت الى مكان الحادث رافقها فريق من الادلة الجنائية, وقامت بتحريز وتصوير مسرح الحادث ومن ثم تم ارسال الجثمان الى المشرحة للكشف عليه بواسطة الطبيب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة, فيما دونت بلاغاً بالحادثة تحت مادة القتل العمد وتواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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